Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 6 сентября, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 6 сентября состоялись четыре заключительные встречи группового этапа. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей 6 сентября

Группа C. Черногория — Польша — 0:3 (14:25, 11:25, 12:25).

Группа А. Швейцария — Бельгия — 0:3 (20:25, 19:25, 22:25).

Группа С. Северная Македония — Чехия — 0:3 (19:25, 23:25, 17:25).

Группа А. Германия — Италия — 2:3 (22:25, 25:23, 22:25, 25:14, 12:15).

Из группы A в 1/8 финала чемпионата Европы вышли Италия, Сербия, Германия и Бельгия, а Эстония и Швейцария не попали в плей-офф. Из группы C пробились в следующую стадию Польша, Нидерланды, Чехия и Северная Македония, а Черногория и Дания завершили борьбу.

Соревнования в двух других группах закончились днём ранее. Из группы B в 1/8 финала вышли Словения, Хорватия, Украина и Болгария. Испания и Финляндия завершили участие в чемпионате Европы. Из группы D в плей-офф попали Франция, Португалия, Румыния и Турция. Израиль и Греция выбыли из турнира.