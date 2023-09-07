Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы — 2023 у мужчин

В среду, 6 сентября, на чемпионате Европы — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, завершились матчи группового этапа. По его итогам определились все пары участников 1/8 финала турнира.
Список матчей 1/8 финала
Италия — Северная Македония.
Нидерланды — Германия.
Франция — Болгария.
Хорватия — Румыния.
Польша — Бельгия.
Сербия — Чехия.
Словения — Турция.
Португалия — Украина.
Игры этой стадии пройдут с 8 по 10 сентября в Бари и Варне. Чемпионат Европы продлится до 16 сентября.
Изначально в турнире принимали участие 24 команды. По итогам групповой стадии выбыли из борьбы Испания, Израиль, Финляндия, Греция, Черногория, Эстония, Швейцария и Дания, которые классифицированы на позициях с 17-й по 24-ю соответственно.
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