Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы — 2023 у мужчин

В среду, 6 сентября, на чемпионате Европы — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, завершились матчи группового этапа. По его итогам определились все пары участников 1/8 финала турнира.

Список матчей 1/8 финала

Италия — Северная Македония.

Нидерланды — Германия.

Франция — Болгария.

Хорватия — Румыния.

Польша — Бельгия.

Сербия — Чехия.

Словения — Турция.

Португалия — Украина.

Игры этой стадии пройдут с 8 по 10 сентября в Бари и Варне. Чемпионат Европы продлится до 16 сентября.

Изначально в турнире принимали участие 24 команды. По итогам групповой стадии выбыли из борьбы Испания, Израиль, Финляндия, Греция, Черногория, Эстония, Швейцария и Дания, которые классифицированы на позициях с 17-й по 24-ю соответственно.