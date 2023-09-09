Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 9 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 8 сентября состоятся четыре матча 1/8 финала турнира. Игры этой стадии проходят в Варне и Бари. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей 9 сентября
Словения — Турция. 17:30 мск
Италия — Северная Македония. 19:00 мск
Португалия — Украина. 20:30 мск
Нидерланды — Германия. 22:00 мск
Сборная Словении вышла в 1/8 финала с первого места группы В, набрав 15 очков. Национальная команда Турции пробилась в плей-офф с четвёртого места группы D, в её активе восемь баллов.
Италия с 14 очками заняла первое место в группе A. Северная Македония была четвёртой в группе C с шестью баллами.
Португальцы стали вторыми в группе D, набрав девять очков. Украина вышла в 1/8 финала турнира с третьей строчки группы В, в активе команды было шесть баллов.
Нидерланды закончили вторыми турнир в группе C с 12 очками. Германия была третьей в группе A с девятью баллами.
Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.
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