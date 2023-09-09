Казанский «Зенит» обыграл одноклубников из Санкт-Петербурга в Кубке Столетия

Завершились четыре матча мужского Кубка Столетия по волейболу. В турнире участвуют восемь лучших команд по итогам розыгрыша Суперлиги сезона-2022/2023. Команды разбиты на две группы по четыре команды и сыграют между собой в два круга. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх», он пройдёт в Калининграде с 6 по 8 октября.

Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины

Группа А. 2-й тур. Санкт-Петербург

АСК (Нижний Новгород) — «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (19:25, 18:25, 17:25).

«Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:23, 26:24, 25:19).

Группа В. 2-й тур. Москва

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:2 (22:25, 25:19, 21:25, 25:20, 15:11).

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:22, 25:22, 18:25, 25:21).