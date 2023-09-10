Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 10 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 10 сентября состоятся два заключительных матча 1/8 финала турнира. Игры на этой стадии, а также четвертьфиналы, принимают Варна и Бари. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей 10 сентября
1/8 финала
Сербия — Чехия. 19:00 мск
Польша — Бельгия. 22:00 мск
Сборная Сербии вышла в 1/8 финала со второго места в группе A, набрав 12 очков. Национальная команда Чехии пробилась в плей-офф с третьего места группы C, где в её активе было девять баллов.
Польша стала первой в группе C, набрав 15 очков. Бельгия вышла в 1/8 финала турнира с четвёртой строчки группы A, в активе команды было семь баллов.
Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.
- 10 сентября 2023
-
09:00
-
01:14
-
00:57
- 9 сентября 2023
-
23:32
-
23:27
-
22:56
-
22:09
-
17:34
-
09:00
-
01:15
-
00:54
- 8 сентября 2023
-
23:22
-
22:01
-
21:07
-
14:27
-
13:43
-
11:10
-
09:00
- 7 сентября 2023
-
01:44
-
01:31
- 6 сентября 2023
-
09:00
-
00:40
- 5 сентября 2023
-
23:03
-
17:33
-
13:52
-
09:00
-
00:24
- 4 сентября 2023
-
21:19
-
16:08
-
11:56
-
09:00
-
01:10
- 3 сентября 2023
-
23:42
-
19:43
-
19:13