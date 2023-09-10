Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 10 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 10 сентября состоятся два заключительных матча 1/8 финала турнира. Игры на этой стадии, а также четвертьфиналы, принимают Варна и Бари. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 10 сентября

1/8 финала

Сербия — Чехия. 19:00 мск

Польша — Бельгия. 22:00 мск

Сборная Сербии вышла в 1/8 финала со второго места в группе A, набрав 12 очков. Национальная команда Чехии пробилась в плей-офф с третьего места группы C, где в её активе было девять баллов.

Польша стала первой в группе C, набрав 15 очков. Бельгия вышла в 1/8 финала турнира с четвёртой строчки группы A, в активе команды было семь баллов.

Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.