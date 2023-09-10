Екатерина Бирлова и Дарья Рудых завоевали бронзу чемпионата России по пляжному волейболу

На чемпионате России по пляжному волейболу, проходящем в Анапе, определились обладатели бронзовых медалей у женщин. Ими стали Екатерина Бирлова и Дарья Рудых, представляющие волейбольный клуб «Динамо» (Москва). В матче за третье место они обыграли Ксению Дабижу и Анну Савельеву, представляющих «Локомотив» (Калининградская область). Счёт встречи — 21:16, 21:15 в пользу волейболисток «Динамо».

В финале чемпионата России среди женщин встретятся представительницы тех же волейбольных клубов. Мария Егорова и Мария Бочарова из «Локомотива» сыграют с Надеждой Макрогузовой и Светланой Холоминой из «Динамо».

Начало решающей встречи чемпионата России по пляжному волейболу среди женщин — 10 сентября в 19:30 мск.