В Анапе завершился чемпионат России по пляжному волейболу

Завершились финальные матчи чемпионата России по пляжному волейболу, проходившего с 7 по 10 сентября в Анапе. Определились победители турнира у мужчин и женщин.

В мужской сетке соревнований победу одержали Олег Стояновский и Илья Лешуков, представляющие волейбольный клуб «Факел» (Новый Уренгой). В финале они обыграли местных спортсменов из «Витязя» (Анапа) Вячеслава Красильникова и Константина Семёнова. Матч закончился со счётом 21:11, 21:9. Это второй финал подряд, выигранный спортсменами.

В женской части соревнований чемпионат России выиграли Надежда Макрогузова и Светлана Холомина из «Динамо» (Москва). В матче за чемпионский титул они обыграли Марию Егорову и Марию Бочарову из «Локомотива» (Калининградская область). Счёт встречи 21:13, 21:11.