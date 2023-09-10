В Анапе завершился чемпионат России по пляжному волейболу

Завершились финальные матчи чемпионата России по пляжному волейболу, проходившего с 7 по 10 сентября в Анапе. Определились победители турнира у мужчин и женщин.
В мужской сетке соревнований победу одержали Олег Стояновский и Илья Лешуков, представляющие волейбольный клуб «Факел» (Новый Уренгой). В финале они обыграли местных спортсменов из «Витязя» (Анапа) Вячеслава Красильникова и Константина Семёнова. Матч закончился со счётом 21:11, 21:9. Это второй финал подряд, выигранный спортсменами.
В женской части соревнований чемпионат России выиграли Надежда Макрогузова и Светлана Холомина из «Динамо» (Москва). В матче за чемпионский титул они обыграли Марию Егорову и Марию Бочарову из «Локомотива» (Калининградская область). Счёт встречи 21:13, 21:11.
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