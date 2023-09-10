Определился состав «Финала четырёх» Кубка Столетия у женщин

Завершились игры группового этапа Кубка Столетия отечественного волейбола — 2023 среди женских команд Суперлиги. По их итогам определились команды, вышедшие в «Финал четырёх» Кубка. Ими стали «Динамо» (Москва), «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Калининградская область).
Результаты игрового дня 10 сентября:
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) 3:0 (27:25,25:22,25:21);
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) 1:3 (22:25,13:25,25:21,22:25);
«Протон» (Саратов) — «Тулица» (Тульская обл.) 3:1 (25:23,27:25,23:25,25:21);
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининградская обл.) 0:3 (21:25,15:25,16:25).
Итоговое положение в группах:
Группа А: «Динамо» (Москва) — 15 очков, «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 14 очков, «Динамо-Метар» (Челябинск) — 5 очков, Динамо (Краснодар) — 2 очка.
Группа Б: «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 13 очков, «Локомотив» (Калининградская обл.) — 11 очков, «Протон» (Саратов) — 11 очков, «Тулица» (Тульская обл.) — 1 очко.
Финальный этап Кубка пройдёт 23-24 сентября. В полуфиналах встретятся:
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань);
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининградская обл.).
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