Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 12 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 12 сентября состоятся две четвертьфинальные игры. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 12 сентября

Польша — Сербия. 19:00 мск

Италия — Нидерланды. 22:00 мск

Матчи группового этапа проходили до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. На данный момент на турнире четвертьфинал. Путёвку в полуфинал вчера завоевали сборные Франции и Словении.