Польша обыграла сербов и вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

Сборная Польши оказалась сильнее представителей из Сербии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2023 по мужскому волейболу и вышла в полуфинал турнира.
Матч, проходивший в болгарском городе Варна, завершился в четырёх партиях со счётом 3:1 в пользу поляков – 26:28, 25:15, 36:34, 25:17.
До этой игры волейболисты сборной Польши были с отрывом сильнее – 4:1 по личным встречам в последних пяти матчах.
Ранее поляки выиграли все пять игр группового этапа, что позволило им занять первое место в группе С. Сборная Сербии добилась выхода в плей-офф лишь со второго места, допустив одну осечку на групповом этапе.
Соперник сборной Польши по полуфиналу определился во вчерашней встрече Словении и Украины, где со счётом 3:1 представители Словении оказались сильнее.
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