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Польша обыграла сербов и вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

Польша обыграла сербов и вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу
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Сборная Польши оказалась сильнее представителей из Сербии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2023 по мужскому волейболу и вышла в полуфинал турнира.

Матч, проходивший в болгарском городе Варна, завершился в четырёх партиях со счётом 3:1 в пользу поляков – 26:28, 25:15, 36:34, 25:17.

До этой игры волейболисты сборной Польши были с отрывом сильнее – 4:1 по личным встречам в последних пяти матчах.

Ранее поляки выиграли все пять игр группового этапа, что позволило им занять первое место в группе С. Сборная Сербии добилась выхода в плей-офф лишь со второго места, допустив одну осечку на групповом этапе.

Соперник сборной Польши по полуфиналу определился во вчерашней встрече Словении и Украины, где со счётом 3:1 представители Словении оказались сильнее.

ЧЕ-2023 (м) . 1/4 финала
12 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Сербия
Польша: Попивчак, Качмарек, Курек, Клос, Леон, Беднож, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Форналь, Хубер
Сербия: Ковачевич, Капур, Крсманович, Ивович, Куинджич, Батак, Перич, Атанасьевич, Машулович, Лубурич, Крстески, Подрашчанин, Тодорович, Неделькович
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Новости. Волейбол
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