Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 14 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который принимают Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль, 14 сентября состоятся два полуфинальных матча. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 14 сентября
1/2 финала
Польша — Словения. 19:00 мск
Италия — Франция. 22:15 мск
Турнир стартовал 28 августа и закончится 16 сентября. В четвертьфиналах Польша обыграла Сербию (3:1), Словения — Украину (3:1), Италия — Нидерланды (3:2), а Франция — Румынию (3:0). Начиная с полуфиналов все матчи турнира пройдут в Риме. На предыдущих стадиях встречи проходили в Бари, Анконе, Перудже, Болонье, Варне, Скопье и Тель-Авиве.
Предыдущий чемпионат Европы у мужчин в 2021 году выиграла Италия, второй была Словения, а третьей — Польша.
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