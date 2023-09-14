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Польские волейболисты вышли в финал ЧЕ-2023, прервав серию поражений от Словении

Польские волейболисты вышли в финал ЧЕ-2023, прервав серию поражений от Словении
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Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал чемпионата Европы. В полуфинальном матче польские волейболисты нанесли поражение команде Словении со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21). Польша прервала серию из поражений Словении в плей-офф чемпионата Европы, продолжавшуюся с 2015 года.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон, принесший команде 25 очков. В составе Словении по 15 очков набрали Рок Можич и Клемен Чебуль.

Отметим, что в третьей партии при счёте 1:1 по сетам и 2:1 в пользу Словении травму получил основной связующий словенской команды Грегор Ропрет.

Второго финалиста определят команды Италии и Франции. Этот матч состоится сегодня, 14 сентября, позднее.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
Полуфинал

Польша – Словения – 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21).

ЧЕ-2023 (м) . 1/2 финала
14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Словения
Польша: Попивчак, Качмарек, Курек, Клос, Леон, Беднож, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Форналь, Хубер
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Кёк, Томан, Брачко, Шталекар, Концилья, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
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