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Польские волейболисты вышли в финал ЧЕ-2023, прервав серию поражений от Словении

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал чемпионата Европы. В полуфинальном матче польские волейболисты нанесли поражение команде Словении со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21). Польша прервала серию из поражений Словении в плей-офф чемпионата Европы, продолжавшуюся с 2015 года.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон, принесший команде 25 очков. В составе Словении по 15 очков набрали Рок Можич и Клемен Чебуль.

Отметим, что в третьей партии при счёте 1:1 по сетам и 2:1 в пользу Словении травму получил основной связующий словенской команды Грегор Ропрет.

Второго финалиста определят команды Италии и Франции. Этот матч состоится сегодня, 14 сентября, позднее.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Полуфинал

Польша – Словения – 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21).