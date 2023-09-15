Кто станет победителем волейбольного чемпионата Европы 2023 года среди мужчин?

Завтра, 16 сентября, состоится финальный матч чемпионата Европы по волейболу среди мужчин 2023 года, в котором сыграют сборные Италии и Польши. Встреча пройдёт на стадионе «ПалаЛоттоматика» в Риме (Италия). Начало матча запланировано на 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет победителем волейбольного чемпионата Европы 2023 года среди мужчин?

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В матче за третье место на чемпионате Европы — 2023 сыграют национальные команды Франции и Словении. Напомним, мужская сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Польская команда на прошлом европейском первенстве заняла третье место. Второй стала мужская национальная команда Словении.