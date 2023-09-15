Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Макрогузова и Холомина выиграли Кубок Столетия по пляжному волейболу

Макрогузова и Холомина выиграли Кубок Столетия по пляжному волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали обладательницами Кубка Столетия по пляжному волейболу.
В финале Макрогузова и Холомина, выступающие за «Динамо», нанесли поражение представительницам «Локомотива» Марии Егоровой и Марии Бочаровой со счётом 2:0 (21:13, 21:12).

Бронзовыми призёрами стали представительницы Бразилии Маестрини Лилиан Франка и Франка Ларисса Маестрини. В матче за третье место бразильянки обыграли представительниц «Динамо» Екатерину Бирлову и Дарью Рудых со счётом 2:0 (21:16, 21:17).

Ранее в полуфиналах Макрогузова и Холомина были сильнее Бирловой и Рудых, а бразильянки взяли верх над Егоровой и Бочаровой.

Кубок Столетия по пляжному волейболу среди мужских и женских команд проходил с 13 по 15 сентября на Федеральной территории «Сириус». Общий призовой фонд турнира, посвящённого вековому юбилею отечественного волейбола, – 6 миллионов рублей

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android