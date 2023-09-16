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Расписание матчей женских отборочных турниров на ОИ-2024 по волейболу 16 сентября

На женских квалификационных турнирах к Олимпийским играм-2024 16 сентября состоятся матчи 1-го тура. Игры проходят в Китае, Японии и Польше. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание и время начала матчей 16 сентября

Группа A (Нинбо)

Сербия — Мексика. 05:00 мск.

Доминиканская Республика — Чехия. 08:00 мск.

Нидерланды — Канада. 11:00 мск.

Китай — Украина. 14:30 мск.

Группа B (Токио)

Бельгия — Болгария. 04:00 мск.

Турция — Пуэрто-Рико. 07:00 мск.

Бразилия — Аргентина. 10:00 мск.

Япония — Перу. 13:25 мск.

Группа C (Лодзь)

США — Колумбия. 12:30 мск.

Германия — Таиланд. 15:30 мск.

Польша — Словения. 18:30 мск.

Италия — Южная Корея. 21:45 мск.

Турниры пройдут с 16 по 24 сентября. В группах выступает по восемь команд. По две лучшие сборные из каждой квалифицируются на Олимпийские игры.

В отборе выступают 24 лучшие сборные по рейтингу Международной федерации волейбола на 18 сентября 2022 года из числа допущенных к выступлениям.

Сборная Франции уже получила путёвку на ОИ как страна-хозяйка турнира. Ещё пять лицензий будут распределены согласно рейтингу Международной федерации на 17 июня 2024 года с учётом необходимого представительства континентов.