Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 16 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который принимают Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль, 16 сентября состоятся два заключительных матча. Поединок за третье место и финал состоятся в Риме. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 16 сентября

Матч за третье место

Франция — Словения. 18:30 мск

Финал

Италия — Польша. 22:00 мск

В полуфиналах Польша обыграла Словению (3:1), а Италия — Францию (3:0).

Турнир стартовал 28 августа. В нём принимали участие 24 сборные. Помимо Рима, игры проходили в Бари, Анконе, Перудже, Болонье, Варне, Скопье и Тель-Авиве.

Предыдущий чемпионат Европы у мужчин в 2021 году выиграла Италия, второй была Словения, а третьей — Польша.