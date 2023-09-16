Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 16 сентября
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На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который принимают Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль, 16 сентября состоятся два заключительных матча. Поединок за третье место и финал состоятся в Риме. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 16 сентября
Матч за третье место
Франция — Словения. 18:30 мск
Финал
Италия — Польша. 22:00 мск
В полуфиналах Польша обыграла Словению (3:1), а Италия — Францию (3:0).
Турнир стартовал 28 августа. В нём принимали участие 24 сборные. Помимо Рима, игры проходили в Бари, Анконе, Перудже, Болонье, Варне, Скопье и Тель-Авиве.
Предыдущий чемпионат Европы у мужчин в 2021 году выиграла Италия, второй была Словения, а третьей — Польша.
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