Результаты матчей женских отборочных турниров на ОИ-2024 по волейболу 16 сентября

На женских квалификационных турнирах к Олимпийским играм — 2024 16 сентября состоялись матчи 1-го тура. Соревнования проходят в Китае, Японии и Польше. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей 16 сентября
Группа A (Нинбо)
Сербия — Мексика — 3:0 (25:16, 25:19, 25:23)
Доминиканская Республика — Чехия — 2:3 (21:25, 25:21, 21:25, 26:24, 12:15)
Нидерланды — Канада — 2:3 (30:32, 25:19, 25:15, 17:25, 13:15)
Китай — Украина — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)
Группа B (Токио)
Бельгия — Болгария — 3:0 (25:19, 26:24, 25:21)
Турция — Пуэрто-Рико — 3:0 (25:19, 25:16, 25:14)
Бразилия — Аргентина — 3:0 (25:17, 25:20, 25:22)
Япония — Перу — 3:0 (25:9, 25:19, 25:15)
Группа C (Лодзь)
США — Колумбия — 3:0 (25:12, 25:12, 25:13)
Германия — Таиланд — 3:0 (25:22, 25:22, 25:20)
Польша — Словения — 3:0 (25:18, 25:15, 25:22)
Италия — Южная Корея — 3:0 (25:11, 25:20, 25:17)
Турниры проходят с 16 по 24 сентября. В группах выступает по восемь команд. По две лучшие сборные из каждой квалифицируются на Олимпийские игры.
В отборе участвуют 24 лучшие сборные по рейтингу Международной федерации волейбола на 18 сентября 2022 года из числа допущенных к выступлениям.
Сборная Франции уже получила путёвку на ОИ как страна-хозяйка турнира. Ещё пять лицензий будут распределены согласно рейтингу Международной федерации на 17 июня 2024 года с учётом необходимого представительства континентов.
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