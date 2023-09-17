Расписание матчей женских отборочных турниров на ОИ-2024 по волейболу 17 сентября

На женских квалификационных турнирах к Олимпийским играм — 2024 17 сентября состоятся матчи 2-го тура. Соревнования проходят в Китае, Японии и Польше. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание и время начала матчей 17 сентября
Группа A (Нинбо)
Нидерланды — Чехия. 5:00 мск
Доминиканская Республика — Канада. 8:00 мск
Сербия — Украина. 11:00 мск
Китай — Мексика. 14:30 мск
Группа B (Токио)
Бельгия — Пуэрто-Рико. 4:00 мск
Турция — Болгария. 7:00 мск
Бразилия — Перу. 10:00 мск
Япония — Аргентина. 13:25 мск
Группа C (Лодзь)
Германия — Колумбия. 12:30 мск
США — Таиланд. 15:30 мск
Польша — Южная Корея. 18:30 мск
Италия — Словения. 21:45 мск
Турниры проходят с 16 по 24 сентября. В группах выступает по восемь команд. По две лучшие сборные из каждой квалифицируются на Олимпийские игры.
В отборе участвуют 24 лучшие сборные по рейтингу Международной федерации волейбола на 18 сентября 2022 года из числа допущенных к выступлениям.
Сборная Франции уже получила путёвку на ОИ как страна-хозяйка турнира. Ещё пять лицензий будут распределены согласно рейтингу Международной федерации на 17 июня 2024 года с учётом необходимого представительства континентов.
- 17 сентября 2023
-
04:00
-
01:45
- 16 сентября 2023
-
23:48
-
20:59
-
09:00
-
04:00
- 15 сентября 2023
-
23:10
-
22:08
-
20:24
-
13:59
-
00:05
- 14 сентября 2023
-
21:29
-
14:28
-
13:01
-
09:00
- 13 сентября 2023
-
17:38
-
16:13
-
09:15
-
08:50
-
08:00
-
01:02
-
00:45
- 12 сентября 2023
-
22:00
-
21:40
-
15:40
-
13:52
-
09:00
- 11 сентября 2023
-
23:24
-
21:25
-
19:45
-
09:00
-
00:36
- 10 сентября 2023
-
23:40
-
23:20
-
22:58