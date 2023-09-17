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Расписание матчей женских отборочных турниров на ОИ-2024 по волейболу 17 сентября

На женских квалификационных турнирах к Олимпийским играм — 2024 17 сентября состоятся матчи 2-го тура. Соревнования проходят в Китае, Японии и Польше. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание и время начала матчей 17 сентября

Группа A (Нинбо)

Нидерланды — Чехия. 5:00 мск

Доминиканская Республика — Канада. 8:00 мск

Сербия — Украина. 11:00 мск

Китай — Мексика. 14:30 мск

Группа B (Токио)

Бельгия — Пуэрто-Рико. 4:00 мск

Турция — Болгария. 7:00 мск

Бразилия — Перу. 10:00 мск

Япония — Аргентина. 13:25 мск

Группа C (Лодзь)

Германия — Колумбия. 12:30 мск

США — Таиланд. 15:30 мск

Польша — Южная Корея. 18:30 мск

Италия — Словения. 21:45 мск

Турниры проходят с 16 по 24 сентября. В группах выступает по восемь команд. По две лучшие сборные из каждой квалифицируются на Олимпийские игры.

В отборе участвуют 24 лучшие сборные по рейтингу Международной федерации волейбола на 18 сентября 2022 года из числа допущенных к выступлениям.

Сборная Франции уже получила путёвку на ОИ как страна-хозяйка турнира. Ещё пять лицензий будут распределены согласно рейтингу Международной федерации на 17 июня 2024 года с учётом необходимого представительства континентов.