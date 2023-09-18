Смотрите на «Чемпионате» четвёртую серию сериала «Обратная сторона»

Вышла уже четвёртая серия сериала волейбольного клуба «Белогорье» «Обратная сторона».
В этом году «Белогорье» принимает участие в «Бетсити Кубке столетия» – турнире, посвящённом столетнему юбилею отечественного волейбола. В новой серии покажут, как «львы» подходили к своим первым играм в сезоне, как готовились, как настраивались сами, на что делали акцент тренеры, что интересного было по ходу встреч с сильными соперниками и какими были итоги 1-го тура.
Попутно в сюжете точечно расскажут о тренировочных моментах и дорожных нюансах, делая серию о новых гранях жизни команды ещё более интересной.
Также «львы» представят свою новую форму, сделанную специально для турнира. В ней цвета и фасон обыгрывают памятные и самые успешные в истории сезоны «Белогорья».
Четвёртая серия доступна к просмотру:
- на «Чемпионате»;
- на канале клуба на YouTube;
- в группе клуба в VK.
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