Определились финалисты Кубка Столетия по волейболу среди женских команд
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Санкт-петербургская «Ленинградка» и московское «Динамо» сыграют в финале Кубка Столетия по волейболу среди женских команд.
В полуфинальном матче «Ленинградка» обыграла казанский клуб «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:19, 25:19). В другой полуфинальной встрече волейболистки «Динамо» разгромили калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:18).
Таким образом, проигравшие в полуфиналах «Динамо Ак-Барс» и «Локомотив» сыграют в матче за третье место Кубка Столетия, который состоится завтра, 24 сентября, в Новосибирске. Начало игры — в 12:00 мск. Финальный матч турнира начнётся в 19:00 мск.
Напомним, «Динамо» по итогам группового этапа заняло первое место в группе А, а «Ленинградка» стала лучшей в группе Б.
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