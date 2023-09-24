Женские сборные Сербии и Турции квалифицировались на ОИ-2024

На женских квалификационных турнирах к Олимпийским играм — 2024 в субботу, 23 сентября, состоялись матчи 6-го тура. По их итогам лицензии на ОИ гарантировали команды Сербии и Турции. Из каждой группы путёвки в Париж-2024 получат по две лучшие сборные.

Главным показателем при определении мест является количество побед, при их равенстве считается количество набранных очков, затем соотношение выигранных и проигранных сетов. Предлагаем ознакомиться с положением команд перед заключительным 7-м туром, который состоится 24 сентября.

Группа A (Нинбо, Китай)

1. Сербия (5 побед–1 поражение, 15 очков).

2. Доминиканская Республика (5–1, 15).

3. Нидерланды (4–2, 12).

4. Канада (4–2, 11).

5. Китай (3–3, 11).

6. Чехия (2–4, 5).

7. Украина (1–5, 3).

8. Мексика (0–6, 0).

Сербия уже гарантировала себе одно из двух первых мест. В борьбе за вторую олимпийскую путёвку в 7-м туре Доминиканская Республика и Нидерланды проведут встречу между собой. Чтобы квалифицироваться на ОИ команде из восточной части острова Гаити нужно выиграть два сета в матче.

Группа B (Токио, Япония)

1. Турция (6–0, 18).

2. Япония (5–1, 15).

3. Бразилия (5–1, 14).

4. Пуэрто-Рико (3–3, 8).

5. Аргентина (2–4, 6).

6. Бельгия (2–4, 6).

7. Болгария (1–5, 5).

8. Перу (0–6, 0).

Турция уже гарантировала себе одно из двух первых мест. В борьбе за вторую олимпийскую путёвку в 7-м туре Япония и Бразилия проведут встречу между собой. Победитель квалифицируется на ОИ.

Группа C (Лодзь, Польша)

1. Италия (5–1, 15).

2. США (5–1, 15).

3. Польша (5–1, 15).

4. Германия (4–2, 11).

5. Таиланд (3–3, 8).

6. Словения (1–5, 3).

7. Колумбия (1–5, 3).

8. Южная Корея (0–6, 0).

В этой группе три команды претендуют на два первых места. В 7-м туре США встречаются с Германией, а Польша и Италия сыграют между собой.

Сборная Франции уже получила путёвку на ОИ как страна-хозяйка турнира. Ещё пять лицензий будут распределены согласно рейтингу Международной федерации на 17 июня 2024 года с учётом необходимого представительства от каждого континента.