«Зенит-Казань» и московское «Динамо» разыграют Суперкубок 28 октября

Волейбольные клубы «Зенит-Казань» и «Динамо» (Москва) разыграют Суперкубок России по волейболу 28 октября в рамках матча 3-го тура чемпионата России среди мужчин. Встреча команд пройдёт в Казани.

Действующими обладателями трофея являются москвичи. В октябре прошлого года динамовцы на своей площадке переиграли казанских волейболистов со счётом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).

Напомним, Суперкубок России по волейболу разыгрывается с 2008 года. Его первым обладателем стало московское «Динамо». Всего столичная команда выигрывала трофей четыре раза (2008, 2009, 2021, 2022). Также Суперкубок дважды покорялся волейболистам «Белогорья» (2013, 2013), один раз в турнире побеждал кемеровский «Кузбасс» (2019). Рекордсменом по числу побед в Суперкубке остаётся «Зенит-Казань». На счету команды из столицы Татарстана восемь побед (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020).