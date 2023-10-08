«Ленинградка» и «Локомотив» одержали вторые победы в волейбольной Суперлиге

Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Ленинградка» и калининградский «Локомотив» одержали вторые победы в первенстве нового сезона. При этом «Ленинградка» на своей площадке обыграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:12, 34:32), а «Локомотив» на выезде оказался сильнее курского «Атома» — 3:0 (25:23, 25:13, 25:16).

Наиболее напряжённый матч игрового дня прошёл в Краснодаре, где местное «Динамо» на тай-брейке обыграло «Енисей» — 3:2 (16:25, 25:20, 26:28, 25:17, 15:11).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 2-й тур

«Динамо» (Краснодар) – «Енисей» (Красноярск) – 3:2 (16:25, 25:20, 26:28, 25:17, 15:11).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:0 (25:21, 25:12, 34:32).

«Атом» (Курск) – «Локомотив» (Калининградская область) – 0:3 (23:25, 13:25, 16:25)