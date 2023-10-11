Волейболист «Динамо» Шкулявичус прокомментировал победу в Кубке Столетия над «Зенитом»

Нападающий московского «Динамо» Романас Шкулявичус высказался о победе в Кубке Столетия.

«Нужно было набраться терпения, не вдаваться в отчаяние и дождаться того шанса, когда мы сможем что-то сделать, чтобы изменить игру. Он настал: получилось наладить подачу, обрести уверенность – у нас появились эйсы, выбитые мячи. Каждый такой розыгрыш помогал сделать отрыв и, конечно, придавал уверенности. Мы с ребятами нашли свою игру и начали показывать уже привычный уровень.

Когда поняли, что можем победить такой «Зенит»? Да, перед матчем уже поняли, что с ними можно играть. На самом деле не было какого-то отрезка. Просто события развивались таким образом, что был сильный прессинг молодых ребят, против которых мы ещё не играли. Это парни, которых Казань подтянула, из молодёжки. Они ещё не слишком известны в Суперлиге – у них прежде не было столько игрового времени. Они хорошо себя показали, воспользовались шансом – очень одарённые ребята. Приходилось подстраиваться. Точно также, как и к любому нападающему, который много забивает, рано или поздно начинают привыкать и подбирать ключи: подстраивают блок, защиту. Точно так же и с приёмом. Идёт привыкание», – сказал Романас Шкулявичус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.