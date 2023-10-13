«Белогорье» представило игровую форму на сезон-2023/2024

Пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье» представила новую игровую форму команды на сезон-2023/2024.

Новая экипировка белгородской команды выполнена в красных, чёрных и белых цветах. На футболке размещён герб клуба, а также логотипы спонсоров «Белогорья».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале волейбольного клуба «Белогорье».

Напомним, в прошлом сезоне мужской волейбольный клуб «Белогорье» занял пятое место в чемпионате России среди команд Суперлиги, одержав 31 победу и потерпев 13 поражений. Ранее стало известно, что «Белогорье» будет второй сезон подряд проводить домашние матчи в Туле. Из соображений безопасности волейболисты белгородского клуба не играли на домашней площадке с ноября 2022 года.