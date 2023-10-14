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«Динамо-Метар» одержало волевую победу над «Спартой» в женской волейбольной Суперлиге

Завершились три матча 3-го тура предварительного этапа чемпиона России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Енисей» в Красноярске уверенно обыграл «Тулицу» — 3:0 (25:18, 25:18, 25:21). «Ленинградка» на выезде взяла верх над «Минчанкой» — 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).

Наиболее напряжённым оказался матч в Нижнем Новгороде, где местная «Спарта», выиграв две первые партии, упустила победу во встрече с «Динамо-Метар».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 3-й тур

«Минчанка» (Беларусь) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 0:3 (17:25, 12:25, 15:25).

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 2:3 (25:21, 25:18, 23:25, 29:31, 11:15).

«Енисей» (Красноярск) – «Тулица» (Тула) – 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).