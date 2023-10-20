Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли 4-й матч кряду и вышли в лидеры Суперлиги

Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

«Уралочка-НТМК» на своей площадке принимала казанское «Динамо-Ак Барс» и потерпела поражение со счётом 1:3 (26:28, 19:25, 25:21, 20:25). Для «Уралочки» это поражение стало четвёртым подряд, а «Динамо-Ак Барс» одержало четвёртую победу и вышло в лидеры соревнований.

Впервые в сезоне выиграло «Заречье-Одинцово», которое оказалось сильнее «Тулицы» — 3:0 (29:27, 25:19, 25:13).

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

Предварительный этап. 4-й тур

«Атом-Курск» — «Енисей» (Красноярск) – 1:3 (13:25, 25:22, 19:25, 23:25).

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 1:3 (26:28, 19:25, 25:21, 20:25).

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Тулица (Тула) – 3:0 (29:27, 25:19, 25:13).