Волейболистки московского «Динамо» одержали четвёртую победу подряд в Суперлиге

Завершился четвёртый тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Волейболистки московского «Динамо» уверенно обыграли челябинский клуб «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:18). Эта победа стала четвёртой подряд для московской команды в нынешнем розыгрыше турнира, а клуб «Динамо-Метар» впервые проиграл в этом сезоне.

В других матчах краснодарское «Динамо» вырвало победу в матче с «Минчанкой» со счётом 3:2, калининградский «Локомотив» проиграл саратовскому «Протону» (1:3), а «Ленинградка» разгромила нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

Предварительный этап. 4-й тур

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:18).

«Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Краснодар) — 2:3 (23:25, 25:17, 25:22, 19:25, 9:15).

«Локомотив» (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 1:3 (23:25, 25:16, 20:25, 20:25).

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 21:25, 20:25).