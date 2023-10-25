«Кузбасс» вышел в 1/4 финала Кубка России по волейболу и сыграет с «Динамо»

Волейболисты «Кузбасса» вышли в 1/4 финала Кубка России. Во втором матче 1/8 финала кемеровская команда на выезде нанесла поражение нижегородскому клубу АСК со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:21). Первая встреча также завершилась победой «Кузбасса» в четырёх партиях (3:1).

За выход в полуфинал Кубка России «Кузбасс» сыграет с московским «Динамо».

Напомним, ранее стадию 1/8 финала успешно преодолели волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя, в четвертьфинале они сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Белогорье» на той же стадии встретится с новосибирским «Локомотивом». Соперником казанского «Зенита» станет победитель противостояния «Динамо-ЛО» — «Енисей». В этой паре второй матч состоится завтра, 26 октября.

Волейбол. Кубок России. Мужчины

1/8 финала. Второй матч

АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (20:25, 23:25, 25:22, 21:25).