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Волейболистки московского «Динамо» и «Ленинградки» одержали 5-е победы в Суперлиге

Завершились шесть матчей 5-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В центральной встрече дня московское «Динамо» на выезде обыграло казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:20).

После пяти туров лидерство в соревнованиях делят «Ленинградка» и московское «Динамо», в активе которых по пять побед.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 5-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 20:25).

«Енисей» (Красноярск) — «Минчанка» (Беларусь) – 3:1 (18:25, 25:21, 25:9, 25:22).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 3:0 (25:14, 25:15, 25:16).

«Протон» (Саратов) — «Атом» (Курск) – 3:0 (25:13, 25:10, 25:14).

«Динамо» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» – 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:18).

«Тулица» (Тула) — «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:0 (25:23, 25:17, 25:16).