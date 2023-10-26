Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Метар» в женской волейбольной Суперлиге

5-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился матчем в Челябинске, в котором местное «Динамо-Метар» на своей площадке уступило калининградскому «Локомотиву» со счётом 0:3 (23:25, 31:33, 16:25).

«Локомотив» одержал третью победу в сезоне-2023/202 и с девятью очками в активе вышел на седьмое место в турнирной таблице. На счету «Динамо-Метар» также три победы, но восемь очков, что соответствует девятой позиции.

Напомним, все пять стартовых матчей нового сезона выиграли «Ленинградка» и московское «Динамо», которые возглавляют турнирную таблицу. На третьем месте с четырьмя победами располагается саратовский «Протон».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 5-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Локомотив» (Калининградская область) – 0:3 (23:25, 31:33, 16:25).