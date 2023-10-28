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Казанский «Зенит» завоевал Суперкубок России по волейболу, взяв верх над «Динамо»

Казанский «Зенит» завоевал Суперкубок России по волейболу, взяв верх над «Динамо»
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Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Суперкубка России. В матче за почётный трофей клуб из столицы Татарстана на своей площадке нанёс поражение московскому «Динамо» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:17).

«Зенит» принимал участие в матче за Суперкубок как чемпион и обладатель Кубка России. «Динамо» как финалист национального первенства сезона-2022/2023. Матч проходил в рамках третьего круга предварительного этапа Суперлиги.

Казанский «Зенит» в девятый раз завоевал почётный трофей, которым ранее владел в 2010 -2012, 2015-2018 и 2020 годах.

В текущем чемпионате страны «Зенит» одержал вторую победу, а «Динамо» потерпело первое поражение.

Волейбол. Суперкубок России. Мужчины

«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:23, 25:22, 25:17).

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