Игрок сборной России Воронков: в российском волейболе ставка на силовой стиль

Волейболист сборной России и петербургского «Зенита» Фёдор Воронков сравнил игровой стиль лучших мировых команд. Он считает, что в российском волейболе ставка направлена на силовой стиль.

«На каждом континенте и в каждой стране свой волейбол. Польша отличается от Италии, Италия от России, Россия от Бразилии. У нас, так получилось, ставка на силовой стиль. Выше прыгай, бей сильнее — если грубо сказать! А те же итальянцы — более техничные люди. Отыграться, ещё что‑то придумать — им в удовольствие. У бразильцев вообще суперскорости и сумасшедшие передачи, что‑то невероятное. Хотя игроки по физическим данным почти те же самые. С детства я играл в более быстрый волейбол. Мне такой стиль ближе», — приводит слова Воронкова «Санкт-Петербургские ведомости».