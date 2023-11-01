«Локомотив» победил «Минчанку» и вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

Калининградский «Локомотив» обыграл «Минчанку» во втором четвертьфинальном матче женского Кубка России.

Встреча завершилась в пользу калининградских волейболисток со счётом 3:0 (25:10, 25:13, 25:16). В первой игре «Локомотив» также был сильнее — 25:17, 25:18, 25:18. Оба матча по договорённости между клубами прошли в Калининграде. Соперник команды «Локомотив» по полуфиналу определится позже.

Кубок России. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч

«Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:10, 25:13, 25:16)