Определились все полуфиналисты женского КР по волейболу

4 ноября прошли заключительные матчи стадии 1/4 финала Кубка России по волейболу среди женщин.
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) обыграла красноярский «Енисей» — 3:1 (первый матч — 3:0), саратовский «Протон» уступил «Динамо-Ак Барс» из Казани со счётом 0:3 (первый матч — 3:2), а московское «Динамо» обыграло дома «Тулицу» — 3:1 (первый матч — 2:3). Ранее первым полуфиналистом турнира стал «Локомотив» из Калининградской области, два раза обыгравший «Минчанку» со счётом 3:0.
Результаты матчей 1/4 Кубка России по волейболу. 4 ноября
«Ленинградка» — «Енисей» 3:1 (25:18, 25:19, 17:25, 25:19).
«Протон» — «Динамо-Ак Барс» 0:3 (17:25, 20:25, 17:25).
«Динамо» — «Тулица» 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:18).
В полуфиналах «Динамо-Ак Барс» встретится с «Ленинградкой», а «Локомотив» сыграет с «Динамо».
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