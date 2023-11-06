Стали известны все участники клубного чемпионата мира — 2023 по волейболу

Стали известны участники женского и мужского клубного чемпионата мира – 2023 по волейболу.

Женщины

«Вакифбанк» (Турция), «Экзачибаши» (Турция), «Минас» (Бразилия), «Дентил Прая Клаб» (Бразилия), «Спорт Центр 1» (Вьетнам), «Тяньцзинь Bohai Bank» (Китай).

Женский клубный чемпионат мира, который проводится с 1991 года, пройдёт с 13 по 17 декабря в Ханчжоу (Китай). Отметим, что в турнире примут участие две россиянки — Софья Кузнецова («Дентил Прая Клаб») и Ирина Воронкова («Экзачибаши»).

Мужчины

«Сэр Сейфти Умбрия» (Италия, прошлогодний чемпион), «Халкбанк Анкара» (Турция), «Сада Крузейро» (Бразилия), «Минас» (Бразилия), «Сантори Санбёрдс» (Япония), «Ахмадабад» (Индия).

Мужской клубный чемпионат мира, который проводится с 1989 года, пройдёт с 6 по 10 декабря в Бангалоре (Индия). В нём примет участие легендарный россиянин Дмитрий Мусэрский («Сантори Санбёрдс»).