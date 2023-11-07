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Волейболисты «Белогорья» одержали третью победу в Суперлиге, обыграв «Нову»

Волейболисты «Белогорья» одержали третью победу в Суперлиге, обыграв «Нову»
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Стартовали матчи 4-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» на своей площадке нанесло поражение новокуйбышевской «Нове» со счётом 3:1 (25:18, 25:15, 23:25, 26:24).

Для «Белогорья» это третья победа в текущем национальном первенстве. Набрав девять очков, белгородская команда поднялась на третье промежуточное место в турнирной таблице. «Нова» впервые в сезоне сумела взять хотя бы партию у соперника и располагается на 15-й позиции.

В 5-м туре 15 ноября «Белогорье» на своей площадке примет казанский «Зенит», а «Нова» в тот же день на выезде сыграет с «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 4-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:1 (25:18, 25:15, 23:25, 26:24).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
НОВА
Новокуйбышевск
Комментарии
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