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Организаторы чемпионата России по волейболу на снегу представили официальный мяч турнира

Накануне старта первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу организаторы представили мяч, которым будут сыграны все матчи соревнований, это мяч Волар VL-200.

Первый этап чемпионата России по волейболу на снегу состоится с 10 по 12 ноября в Новом Уренгое. В соревнованиях примут участие восемь женских и семь мужских команд.

В соревнованиях женщин сыграют представители команд «Локомотив» (Калининградская область), «Динамо-Татарстан — 1» (Казань), «Динамо-Татарстан — 2» (Казань), «Спартак» (Брянск), «Заречье-Одинцово — 1», «Заречье-Одинцово — 2», «Витязь» (Анапа), «Факел» (Новый Уренгой). У мужчин на площадку выйдут игроки клубов «Факел» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Академия — 1» (Москва), «Академия — 2» (Москва), «Динамо-Татарстан — 1» (Казань), Динамо-Татарстан — 2» (Казань), «Витязь» (Анапа).