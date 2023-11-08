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Организаторы чемпионата России по волейболу на снегу представили официальный мяч турнира

Организаторы чемпионата России по волейболу на снегу представили официальный мяч турнира
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Накануне старта первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу организаторы представили мяч, которым будут сыграны все матчи соревнований, это мяч Волар VL-200.

Первый этап чемпионата России по волейболу на снегу состоится с 10 по 12 ноября в Новом Уренгое. В соревнованиях примут участие восемь женских и семь мужских команд.

В соревнованиях женщин сыграют представители команд «Локомотив» (Калининградская область), «Динамо-Татарстан — 1» (Казань), «Динамо-Татарстан — 2» (Казань), «Спартак» (Брянск), «Заречье-Одинцово — 1», «Заречье-Одинцово — 2», «Витязь» (Анапа), «Факел» (Новый Уренгой). У мужчин на площадку выйдут игроки клубов «Факел» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Академия — 1» (Москва), «Академия — 2» (Москва), «Динамо-Татарстан — 1» (Казань), Динамо-Татарстан — 2» (Казань), «Витязь» (Анапа).

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