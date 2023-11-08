«Локомотив» на тай-брейке уступил «Динамо-Ак Барс» в волейбольной Суперлиге

Завершились пять матчей 6-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В центральной встрече игрового дня калининградский «Локомотив» на своей площадке на тай-брейке уступил казанской команде «Динамо-Ак Барс» со счётом 2:3 (25:19, 20:25, 18:25, 25:23, 14:16).

Лидерство в чемпионате удерживает «Ленинградка», в активе которой шесть побед. По пять побед у «Динамо-Ак Барс», «Протона» и московского «Динамо», имеющего матч в запасе.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 6-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Тулица» – 1:3 (25:19, 16:25, 21:25, 19:25)

«Протон» (Саратов) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:20)

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Краснодар) – 3:2 (25:22, 25:21, 15:25, 20:25, 15:12)

«Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 2:3 (25:19, 20:25, 18:25, 25:23, 14:16).