«Факел» и «Заречье-Одинцово» — победители первого этапа ЧР по волейболу на снегу

С 10 по 12 ноября в Новом Уренгое состоялся розыгрыш первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу среди мужчин и женщин. В мужской сетке соревнований победу одержали игроки местного волейбольного клуба «Факел» (Руслан Быканов, Александр Крамаренко, Максим Худяков, Тарас Мыськив). В женской части соревнований чемпионом стала команда «Заречье-Одинцово» (Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук, Елизавета Терентьева).

В финале мужского турнира «Факел» одолел волейболистов команды «Динамо-Татарстан» со счётом 2:1 (19:21, 15:13, 15:11). Бронзу получили игроки московской «Академии», выигравшие у петербургского «Зенита» 2:1 (11:15, 15:12, 15:13).

У женщин волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» выступали двумя составами и оказались сразу и в большом, и в малом финалах. В матче за третье место «Заречье-Одинцово-1» уступило «Локомотиву» (Калининградская область) 0:2 (10:15, 15:17). В финале «Заречье-Одинцово-2» выиграло у «Динамо-Татарстан» 2:1 (15:12, 8:15, 15:10).