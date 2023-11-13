Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали первую победу в чемпионате России — 2023/2024

Состоялись три матча 7-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграло саратовский «Протон» со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:15). Для хозяев победа стала шестой в сезоне, бело-голубые поднялись на третье место в турнирной таблице.

В другом матче «Уралочка-НТМК» в гостях обыграла краснодарское «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:20). Для команды из Екатеринбурга это первая победа в текущем национальном первенстве.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 7-й тур

«Минчанка» (Беларусь) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:2 (18:25, 25:23, 17:25, 25:22, 15:9).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Протон» (Саратов) – 3:0 (25:23, 26:24, 25:15).

«Динамо» (Краснодар) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (20:25, 17:25, 20:25).