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«Ленинградка» одержала волевую победу над «Локомотивом» в волейбольной Суперлиге

В заключительном матче 7-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Ленинградка» на своей площадке на тай-брейке одержала волевую победу над калининградским «Локомотивом» со счётом 3:2 (23:25, 16:25, 25:20, 25:21, 15:9).

Самыми результативным игроком в составе «Ленинградки» стала Анастасия Гарелик, заработавшая 25 очков. Анастасия Чернова набрала 18 очков. У «Локомотива» 21 очко в активе Эбрар Каракурт.

После этой победы «Ленинградка» набрала 20 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице, «Локомотив» с 11 очками располагается на девятой позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 7-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Калининград) – 3:2 (23:25, 16:25, 25:20, 25:21, 15:9).