Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 7-го тура, турнирная таблица

Завершились матчи седьмого тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

По их итогам лидерство в соревнованиях сохраняет московское «Динамо», одержавшее семь побед и набравшее 21 очко. На втором месте располагается «Ленинградка», в активе которой также семь побед, но в восьми матчах. Третьим с шестью победами идёт «Динамо-Ак Барс».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 7-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Калининград) – 3:2 (23:25, 16:25, 25:20, 25:21, 15:9).

«Минчанка» (Беларусь) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:2 (18:25, 25:23, 17:25, 25:22, 15:9).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Протон» (Саратов) – 3:0 (25:23, 26:24, 25:15).

«Динамо» (Краснодар) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (20:25, 17:25, 20:25).

«Динамо-Метар» (Челябинская область) – «Атом-Курск» — 3:0 (25:14, 25:9, 25:21).

«Енисей» (Красноярск) – «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:0 (25:22, 25:18, 25:18).

«Тулица» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (25:27, 16:25, 20:25).