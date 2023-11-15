Карполь: я воспитываю людей, чтобы они играли не за деньги, а за убеждения

Заслуженный тренер СССР по волейболу, главный тренер «Уралочки» Николай Карполь рассказал о своих убеждениях в тренерской деятельности.

«Всё бросить — такого в мыслях не было! Были расхождения с руководством. Но чтобы бросить спорт, такого не было. Считаю себя педагогом. И воспитываю людей, чтобы они не за деньги играли, а за убеждения», — сказал Карполь в репортаже «Долгожители» на «Матч ТВ».

Карполь возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992), России (1993—2004) и Белоруссии (2009—2010). Сборная СССР под его руководством выиграла две Олимпиады (1980 и 1988), а «Уралочка» завоевала 11 титулов чемпиона СССР и 14 титулов чемпиона России.

Напомним, Николай Карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Ранее появилась информация что нынешний сезон может стать последним в карьере тренера.