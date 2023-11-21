Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 8-го тура
Поделиться
21 ноября стартует 8-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 8-й тур
21 ноября, вторник
18:00 мск «Атом-Курск» — «Заречье-Одинцово» (Московская область)
22 ноября, среда
16:00 мск «Динамо-Метар» (Челябинская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)
16:00 мск «Спарта» (Нижний Новгород) — «Минчанка» (Беларусь)
16:30 мск «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск)
18:00 мск «Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
19:00 мск «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар)
20:00 мск Локомотив» (Калининград) — «Тулица» (Тула)
Комментарии
- 21 ноября 2023
-
14:47
- 19 ноября 2023
-
19:59
-
19:40
- 18 ноября 2023
-
22:20
-
21:26
-
20:06
-
10:49
-
10:46
- 17 ноября 2023
-
13:09
- 16 ноября 2023
-
11:20
-
04:59
- 15 ноября 2023
-
23:03
-
22:02
-
21:42
-
13:57
-
00:05
- 14 ноября 2023
-
22:10
-
21:45
-
00:05
- 13 ноября 2023
-
22:02
-
10:04
- 11 ноября 2023
-
20:19
- 10 ноября 2023
-
00:51
- 9 ноября 2023
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
12:50
-
11:43
-
09:58
- 8 ноября 2023
-
23:44
-
23:05
-
19:15
-
17:03
- 7 ноября 2023
-
21:13
- 6 ноября 2023
-
21:00
Партнерский контент