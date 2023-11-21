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Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 8-го тура

Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 8-го тура
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21 ноября стартует 8-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 8-й тур

21 ноября, вторник
18:00 мск «Атом-Курск» — «Заречье-Одинцово» (Московская область)

22 ноября, среда
16:00 мск «Динамо-Метар» (Челябинская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)
16:00 мск «Спарта» (Нижний Новгород) — «Минчанка» (Беларусь)
16:30 мск «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск)
18:00 мск «Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
19:00 мск «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар)
20:00 мск Локомотив» (Калининград) — «Тулица» (Тула)

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