Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Атом-Курск» в чемпионате России
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Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл «Атом-Курск» в гостевом стартовом матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Команда из Курска набрала первое очко в сезоне.
Встреча в Курске завершилась победой команды из Одинцова со счётом 3:2 (23:25, 25:27, 25:18, 25:14, 15:10). «Заречье-Одинцово» одержало третью победу в восьми играх. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе «Заречья-Одинцово» девять очков.
«Атом-Курск» потерпел восьмое поражение подряд и занимает последнюю, 14-ю строчку. У клуба одно очко и четыре выигранные партии за весь сезон.
Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 8-й тур
21 ноября 2023, вторник. 18:00 МСК
Атом-Курск
Курская область
Окончен
2 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Атом-Курск: Сыркина, Розкопа, Березкина, Щукина, Иванова, Алекумова, Секретова, Дороничева, Евтеева, Агаркова, Мартинес, Поспелова
Заречье-Одинцово: Ганиева, Лозюк, Бугаева, Стальная, Дворникова, Яковлева, Крук, Дьяченко, Володина, Рысева, Секретова, Козлова, Верная, Халецкая
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