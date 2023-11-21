Волейболистки «Заречья-Одинцово» обыграли «Атом-Курск» в чемпионате России

Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл «Атом-Курск» в гостевом стартовом матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Команда из Курска набрала первое очко в сезоне.

Встреча в Курске завершилась победой команды из Одинцова со счётом 3:2 (23:25, 25:27, 25:18, 25:14, 15:10). «Заречье-Одинцово» одержало третью победу в восьми играх. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе «Заречья-Одинцово» девять очков.

«Атом-Курск» потерпел восьмое поражение подряд и занимает последнюю, 14-ю строчку. У клуба одно очко и четыре выигранные партии за весь сезон.