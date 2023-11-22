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«Динамо-Ак Барс» на тай-брейке одолело «Динамо-Метар» в женской волейбольной Суперлиге

Завершились три матча 8-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В Челябинске казанское «Динамо-Ак-Барс» на тай-брейке одолело местное «Динамо-Метар» со счётом 3:2 (25:21, 25:17, 21:25, 24:26, 15:9).

«Динамо-Ак Барс» с семью победами в восьми матчах и 18 очками занимает третье промежуточное место в турнирной таблице. Следом с пятью победами располагается красноярский «Енисей». «Динамо-Метар» с четырьмя победами и 12 очками – седьмое.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 8-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 2:3 (21:25, 17:25, 25:21, 26:24, 9:15).

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Минчанка» (Беларусь) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – «Енисей» (Красноярск) – 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 22:25).