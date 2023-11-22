Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 8-го тура, турнирная таблица

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Сегодня, 22 ноября, завершился 8-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, лидером которого по-прежнему является московское «Динамо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 8-й тур. Результаты

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Атом-Курск» — 3:2 (23:25, 25:27, 25:18, 25:14, 15:10).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо-Метар» (Челябинская область) — 3:2 (25:11, 25:17, 21:25, 24:26, 15:9).

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Минчанка» (Беларусь) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).

«Енисей» (Красноярск) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) —3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:22).

«Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) – 3:2 (23:25, 25:16, 25:19, 21:25, 15:12).

«Локомотив» (Калининград) — «Тулица» (Тула) – 3:0 (25:22, 25:16, 25:17).