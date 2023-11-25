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Кубок России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 1/2 финала 25 ноября

Кубок России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 1/2 финала 25 ноября
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Сегодня, 25 ноября, состоятся первые матчи стадии 1/2 финала Кубка России по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов.

25 ноября, суббота:
15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань»;
16:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва).

Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответные матчи пройдут 2 декабря. Действующими обладателями Кубка России по волейболу имени Константина Кузьмича Ревы являются волейболисты клуба «Зенит-Казань».

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