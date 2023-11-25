Кубок России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 1/2 финала 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, состоятся первые матчи стадии 1/2 финала Кубка России по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов.

25 ноября, суббота:

15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань»;

16:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва).

Ответные матчи пройдут 2 декабря. Действующими обладателями Кубка России по волейболу имени Константина Кузьмича Ревы являются волейболисты клуба «Зенит-Казань».