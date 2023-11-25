Кубок России по волейболу среди женщин: расписание матчей 1/2 финала 25 ноября
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Сегодня, 25 ноября, состоятся ответные полуфинальные матчи Кубка России по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов.
25 ноября, суббота:
18:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград);
18:00 мск. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).
Кубок России (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок России (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам первых матчей калининградский «Локомотив» дома оказался сильнее московского «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:17), а казанское «Динамо-Ак Барс» в Санкт-Петербурге переиграло местную «Ленинградку» со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 21:25, 22:25, 15:12).
Напомним, действующим победителем розыгрыша Кубка России памяти Гиви Александровича Ахвледиани является московское «Динамо».
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