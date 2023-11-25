Кубок России по волейболу среди женщин: расписание матчей 1/2 финала 25 ноября

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Сегодня, 25 ноября, состоятся ответные полуфинальные матчи Кубка России по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов.

25 ноября, суббота:

18:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград);

18:00 мск. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

По итогам первых матчей калининградский «Локомотив» дома оказался сильнее московского «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:17), а казанское «Динамо-Ак Барс» в Санкт-Петербурге переиграло местную «Ленинградку» со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 21:25, 22:25, 15:12).

Напомним, действующим победителем розыгрыша Кубка России памяти Гиви Александровича Ахвледиани является московское «Динамо».